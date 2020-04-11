Во Львовской области зафиксирован пятый летальный случай заболевания коронавирусом COVID-19 - ОГА

Во Львовской области зафиксирован пятый летальный случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

«75-летняя женщина умерла сегодня, 11 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили вчера, 10 апреля. Женщина была госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля. У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы», - сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

По данным Львовской ОГА, с подозрением на коронавирус госпитализированы 107 человек. У 96 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Восемь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 5 пациентов выздоровели.