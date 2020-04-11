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23:00 11.04.2020

Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху

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Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху.

 "Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоизоляции", - говорится в видеообращении, опубликованном на страничке митрополита Епифания в соцсети Фейсбук в субботу.

Митрополит также добавил, что из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение вербы в Вербное воскресенье, которое должно было состояться завтра, 12 апреля.

Теги: #епифаний #украина #призыв #пцу
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