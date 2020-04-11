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18:08 11.04.2020

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

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Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.

При этом со ссылкой на полицейский источник они уточняют, что операция по полной ликвидации бунта может продлиться до глубокой ночи или даже до утра воскресенья.

Тот же источник указал, что были задержаны 25 человек. В настоящее время решается, будут ли это судебные аресты или административные задержания. В ходе усмирения беспорядков один человек получил ранения.

Как сообщалось, в субботу вспыхнули беспорядки в брюссельской коммуне Андерлехт.

Многие жители коммуны вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели накануне вечером 19-летнего молодого человека в ходе преследования полицейским патрулем.

Властям пришлось развернуть значительные силы полиции. На место прибыл водомет для разгона толпы и был отряжен полицейский вертолет для наблюдения за ситуацией.

Местная молодежь вступила в прямые столкновения с полицейскими, забрасывала их камнями. Было разбито много запаркованных на улицах автомобилей, разрушено городское оформление. Пострадали полицейские автомашины.

Участники бунта обвиняли полицию в смерти своего сверстника.

В пятницу вечером два молодых человека разъезжали на скутерах в центре коммуны в нарушение режима ограничения передвижений в условиях эпидемии коронавируса и привлекли внимание полицейского патруля, решившего проверить их документы.

Один из них попытался скрыться. Патруль стал его преследовать. Одна из патрульных машин направилась ему навстречу. Водитель скутера, обгоняя грузовик, врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля и погиб на месте.

Теги: #коронавирус #бельгия #протесты
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