В ВСУ подтвердили еще 7 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 - Минобороны

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены ещё 7 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Так заболевание подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - говорится в сообщении, на официальной странице Минобороны Украины в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Также подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19 у 3-х военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

«Они находились на самоизоляции с 09 апреля после контакта с больным военнослужащим», - сообщает командовании Медсил.

Также инфицирование коронавирусом COVID-19 подтверждено у одного военнослужащего Киевского гарнизона, с 06 апреля находящегося на самоизоляции после контакта с инфицированным.

Еще 1 военнослужащий Киевского гарнизона, с 3 апреля находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом «пневмония».

«Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение», - подчеркивает командование Медсил.