В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 58 человек – ОГА

В Днепропетровской области подтверждены 3 новых случая инфицирования COVID-19 , сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине на коронавирус с помощью ПЦР-теста уже проверили 959 человек. Всего в области обнаружили 58 случаев COVID-19. Сегодня болезнь диагностировали у трех человек - из Днепра, Новомосковска и Каменского », - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.