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21:31 11.04.2020

В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 58 человек – ОГА

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В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 58 человек – ОГА

В Днепропетровской области подтверждены 3 новых случая инфицирования COVID-19 , сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине на коронавирус с помощью ПЦР-теста уже проверили 959 человек. Всего в области обнаружили 58 случаев COVID-19. Сегодня болезнь диагностировали у трех человек - из Днепра, Новомосковска и Каменского »,  - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

 

Теги: #коронавирус #украина #днепропетровская
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