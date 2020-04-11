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21:17 11.04.2020

В Одесской области подтверждено 63 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 - глава ОГА Куцый

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В Одесской области подтверждено 63 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 - глава ОГА Куцый

В Одесской области лабораторно подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Уже 63 человека в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Как только мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 36 до 71 лет и 8-летняя девочка. И четверо мужчин - от 34 до 80 лет и трехлетний мальчик», - написал Куцый на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Глава ОГА отметил, ни один из заразившихся не выезжал за границу.

«По информации от медиков, ни один из них за границу не выезжал. Одна из заболевших недавно была на поминальном ужине. Там она контактировала с инфицированным человеком, вернувшимся из Польши», - рассказал Куцый.

Теги: #одесская #украина #коронавирус
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