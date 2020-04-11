События

20:38 11.04.2020

США занимают первое место в мире и по количеству заражений COVID-19, и по летальным исходам

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США занимают первое место в мире и по количеству заражений COVID-19, и по летальным исходам

В США в субботу вечером обошли Италию по количеству смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, следует из данных портала worldometers, отслеживающего подобную статистику.

В США зафиксировали, в общей сложности, 19 816 смертей, а в Италии - 19 468. На третьем месте - Испания с примерно16 тыс. летальных исходов.

США лидируют и по общему числу заразившихся (более 507 тыс. человек). Вторая - Испания (161,8 случаев), на третьем - Италия (152 тыс.).

Примечательная ситуация в Германии, где зафиксировали почти 123 тыс. случаев заражения. Летальных исходов при этом сравнительно мало - 2,7 тыс.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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