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20:03 11.04.2020

В ВСУ зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19

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В ВСУ зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19 женщины, военного врача Хмельницкого военного госпиталя, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Как сообщил начальник военного госпиталя полковника медицинской службы Сергей Мельник, два последних лабораторные исследования методом ПЦР,  дали отрицательный результат. В общем, лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больной. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

В издании отмечают, что лабораторные исследования методом ПЦР взятые у врачей врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, контактировавших с больной COVID-19, дали отрицательные результаты.

Как сообщалось, по состоянию на 11 апреля среди военнослужащих ВСУ подтверждены 10 случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный.

Теги: #всу #коронавирус #украина #выздоровление
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