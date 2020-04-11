В Черкасской области диагностировано 93 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, один человек скончался – глава ОГА Боднар

В Черкасской области диагностировано 93 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, один человек скончался, сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

«За прошедшие сутки областной лабораторный центр Минздрава исследовал еще 107 образцов. 7 оказались положительными на COVID-2019 г.. Каменка - 6, из которых двое детей, Черкасский район - 1. Все – контактные инфицированные лица, находятся на амбулаторном лечении, форма заболевания легкая» - написал Боднар на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Глава ОГА отдельно отметил, что в области зафиксирован летальный случай от коронавируса COVID-19.

«К сожалению, 73-летний пациент Черкасской инфекционной больницы, у которого обнаружили COVID-2019, умер. Мужчина проживал в областном центре, имел сложную сопутствующую кардиологическую патологию. В больницу был госпитализирован 6 апреля, находился в тяжелом состоянии. Выражаем соболезнования родным!», - подчеркнул Боднар.