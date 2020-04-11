Моди собирается продлить режим изоляции в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует объявить о продлении в стране ограничений на передвижение жителей в рамках борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают индийские СМИ.

Изначально планировалось, что срок действия мер истечет 14 апреля. Индийские официальные лица, обсуждавшие эту тему с Моди, сообщили, что теперь меры продлят еще на две недели.

При этом в индийском правительстве пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

В Индии выявили примерно 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19, 240 пациентов скончались.

При этом СМИ отмечают, что в Дели опасаются пагубного воздействия ограничений на экономику: миллионы человек уже остались без работы.