Зеленский ознакомился с планом развития базы «Восток» ВМС Украины в Бердянске – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область, где ознакомился с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства также осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта, где запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

«Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», - подчеркнул Зеленский.

Все строительные работы запланированы на 2020-2021 гг.