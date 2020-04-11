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17:55 11.04.2020

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе расследуют обстоятельства аварийной посадки военного самолета МИГ-29.

"По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал", - сообщает пресс-служба ГБР.

По факту было начато производство по ст. 416 (нарушение правил полетов, которе привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и устанавливают причины происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

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Интерфакс-Украина
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