ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе расследуют обстоятельства аварийной посадки военного самолета МИГ-29.

"По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал", - сообщает пресс-служба ГБР.

По факту было начато производство по ст. 416 (нарушение правил полетов, которе привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и устанавливают причины происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.