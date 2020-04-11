В субботу боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое украинских бойцов – штаб

На протяжении 11 апреля боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенными Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

"В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сообщается на страничке ООС в соцсети Фейсбук.

Подчеркнуто, что защитники Украины проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огненные провокации, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины". "Потери противника уточняются", - отмечено в сообщении.