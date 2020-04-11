События

17:50 11.04.2020

В субботу боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое украинских бойцов – штаб

1 мин читать

На протяжении 11 апреля боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенными Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

"В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сообщается на страничке ООС в соцсети Фейсбук.

Подчеркнуто, что защитники Украины проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огненные провокации, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины". "Потери противника уточняются", - отмечено в сообщении.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: разведение сил на Донбассе помогло уменьшить обстрелы, работаем над согласованием новых участков

НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

Премьер Украины представил краткую стратегию выхода из карантина с мая до начала июля

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

Ан-225 "Мрия" начал серию рейсов по перевозке грузов для борьбы с COVID-19

Бывший нардеп Андрей Артеменко зарегистрировался в реестре лоббистов США под именем Энди Виктор Кучма

В Запорожье по факту служебной халатности, которая привела к аварии в жилом доме, открыто уголовное производство

В Ровенской области подтвердили COVID-19 у главы районной госадминистрации

Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек, умерли 18,8 тыс

В Запорожье в подвал провалился первый этаж жилого дома

В Житомирской области задержали двух человек, из-за которых возник масштабный лесной пожар - ГСЧС

Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ

Во Львовской области на коронавирус заболел священник УГКЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА