События

17:35 11.04.2020

Ан-225 "Мрия" начал серию рейсов по перевозке грузов для борьбы с COVID-19

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Самолет Ан-225 "Мрия", принадлежащий ГП "Антонов", 11 апреля начал первый из серии рейсов по доставке грузов для борьбы с кооронавирусом.

"11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2", начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации. Ан-225 подключается к перевозке гуманитарных грузов - медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы", - сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что "Мрия" - уже шестой самолет авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", которые задействованы в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть из этих перевозок осуществляется пятью самолетами Ан-124-100 "Руслан" в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и Европейского Союза.

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Интерфакс-Украина
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