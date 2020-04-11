Бывший нардеп Андрей Артеменко зарегистрировался в реестре лоббистов США под именем Энди Виктор Кучма

Бывший народный депутат Украины избранный по спискам “Радикальной партии Олега Ляшко“ Андрей Артеменко зарегистрировался в реестре лоббистов США под именем Энди Виктор Кучма, о чем говорится в лоббистском реестре Министерства юстиции США, сообщает “Politico“.

"Украинский партнер Руди Джулиани нанял бизнес-партнера Эрика Принса, чтобы заниматься лоббистской деятельностью в Вашингтоне от его имени в отношении "коррупции", согласно публичным записям и интервью. Этот шаг был опубликован лоббистском реестре Министерства юстиции в тот же день, когда Джо Байден стал предполагаемым кандидатом от Демократической партии. Бизнес-партнер, бывший украинский парламентарий Андрей Артеменко, зарегистрирован для лоббирования, используя другое имя“, - говорится в статье, опубликованной на сайте “Politico“ в пятницу.

Отмечается, что Артеменко также занимается транспортным и логистическим бизнесом с основателем компании "Blackwater" Эриком Принсом, и оба были очень заняты из-за того, что пандемия коронавируса внесла беспорядок в воздушные перевозки по всему миру, сказал Артеменко изданию.

“Партнер Джулиани, который нанял Артеменко, это Андрей Деркач, член украинской Рады, который привлек внимание в медиа Соединенных Штатов во время саги об импичменте президента Дональда Трампа, и который был когда-то членом украинской политической партии, на которую работал Пол Манафорт“, - подчеркивается в материале.

В частности, документ показывает только, что Деркач нанял мужчину по имени Энди Виктор Кучма, чтобы лоббировать его, наряду со вторым человеком по имени Набиль Ахмад Бадер. Но "Энди Виктор Кучма" на самом деле является юридическим именем Артеменко, сказал он “Politico“. Он добавил, что законно изменил свое имя на Энди Виктор Кучма в 2017 году. По его словам, фамилия его жены - Кучма, и новое имя легче понять американцам. Несмотря на это Артеменко появился под своим именем в эпизоде One America News о семье Байденов несколько месяцев назад, обращает внимание издание.

“Артеменко привлек внимание в администрации Трампа, когда New York Times сообщила, о том, что он поделился с Майклом Коэном - тогдашним личным адвокатом Трампа, теперь в тюрьме - планом мира между Украиной и Россией. План, который бы на несколько десятилетий отдал в аренду украинский Крымский полуостров России, вызвал широкую критику, как пророссийский“, - говорится в статье. Кроме того, по данным издания, Артеменко занял важное место в эпизоде OAN о Байденах и Украине. В нем он утверждал, что украинские чиновники, имеющие обвинения о Байденах, не могли получить визы для въезда в США из-за коррупции в посольстве США в Киеве.

"Они служат демократам... Они служат мистеру Соросу", - цитирует его слова “Politico“.

Между тем, также сообщается о том, что Деркач недавно заявил, что США отозвали его визу без объяснения причин. Несмотря на это, согласно их договору о лоббировании, Артеменко и Бадер планируют назначить встречи для Деркача с чиновниками Белого Дома и “членами комитета Сената по международным отношениям и комитета Палаты представителей США по международным делам“.

Отвечая на вопрос, будет ли лоббистская работа включать дело Байдена, Деркач сказал, что согласно этому контракту, никакие целевые или другие следственные действия не предусмотрены и не проводятся. "Материалы по контракту уже прорабатываются", - добавил он.

Поиск корпоративных записей под именем Энди Кучма показал, что он ведет бизнес с Эриком Принсом. Компания, зарегистрированная во Флориде, под названием «Airtrans LLC» перечисляет Кучму как своего исполнительного председателя, а жену Артеменко Оксану, как своего президента. На веб-сайте компании говорится, что она является частью Frontier Resource Group, которой руководит Принс. Артеменко подтвердил, что он и Принс ведут бизнес.

“Мы работаем вместе“, - сказал он.

Также по данным издания, Принс ранее на этой неделе опубликовал в LinkedIn, что его компания имеет в распоряжении несколько украинских самолетов большой грузоподъемности и пометил пост хештегом “#coronavirus“. Он добавил фотографию, как оказалось, массивного грузового самолета Ан-225 "Мрия" “Антонова“ Представитель Принса не ответил на просьбы о комментарии.