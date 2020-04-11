В Запорожье по факту служебной халатности, которая привела к аварии в жилом доме, открыто уголовное производство

В Заводском районе Запорожья обвалилось перекрытие первого этажа жилого дома. Пострадавших нет, граждане эвакуированы. По данному факту возбуждено уголовное производство, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

11 апреля около 12:05 в дежурную часть Заводского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об обвале перекрытия в одном из жилых домов.

На месте происшествия работают руководство и следственно-оперативная группа отделения, сотрудники ГСЧС.

Установлено, что в трехэтажном жилом доме около 100 кв. метров перекрытия первого этажа обрушилось в подвальное помещение. Пострадавших нет. Эвакуированы 25 человек.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, допустивших аварию в жилом доме.