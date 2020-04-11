События

17:03 11.04.2020

В Ровенской области подтвердили COVID-19 у главы районной госадминистрации

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В Ровенской области подтвердили COVID-19 у главы Сарненской районной государственной организации Александра Кохана.

"К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный", - написал он на своей странице в Facebook.

Кохан сообщил, что принял решение провериться после того, как у него появился сухой кашель.

На данный момент он находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо и продолжает удаленно работать из дома. Также Кохан подтвердил, что передал список своих контактов эпидемиологической службе для проведения тестов и принятия необходимых мер.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 11 апреля в Ровненской области были подтверждены 103 случая коронавирусной болезни. Всего в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

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Интерфакс-Украина
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