События

16:50 11.04.2020

Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек, умерли 18,8 тыс

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Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 503,2 тыс. человек, 18,8 тыс. умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

При этом наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 7,8 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.

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