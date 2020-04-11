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16:49 11.04.2020

В Запорожье в подвал провалился первый этаж жилого дома

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В Запорожье в Заводском районе первый этаж трехэтажного жилого дома провалился в подвал, никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба облуправления Госслужбы по ЧС, информация об обрушении конструкций части жилого трехэтажного дома №4 по ул.Павлокичкасской в Заводском районе Запорожья поступила в субботу в 12.40.

Спасатели ГСЧС , прибывшие на место аварии, установили , что произошло разрушение конструкций жилого дома с обрушением первого нежилого этажа в подвал.

Существует опасность обрушения 2 и 3 этажей, где находятся квартиры жильцов.

Более 50 жителей дома вышли на улицу, 15 из них спасателям пришлось эвакуировать из очага обрушения.

Аварийный дом оцеплен. На месте происшествия работает полиция , газовая служба, местные власти.

Решается вопрос об обеспечении жителей дома временным местом жительства. Скорее всего, они будут поселены в модульный городок для переселенцев.

Также стало известно, что жильцы обрушившегося дома обвиняют в этом управляющую компанию и городские власти.

По их словам, те год не реагировали на многочисленные жалобы жильцов об аварийной ситуации в доме, связанной протеканием канализации в подвал.

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