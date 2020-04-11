События

16:40 11.04.2020

В Житомирской области задержали двух человек, из-за которых возник масштабный лесной пожар - ГСЧС

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В Житомирской области задержали двух поджигателей, причастных к масштабному лесному пожару на территории Народичского и Клищивского лесничеств.

"Их задержали лесники Народичского спецлесхоза в тот момент, когда преступники снова жгли сухостой, теперь уже вблизи села Рубежовка - один в поле, другой - в лесополосе. По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины признались в предыдущем поджоге вблизи села Гуто-Марьятин (соседнее с с. Рубежовка), который и привел к масштабному пожару в Житомирской области, последствия которого будут катастрофическими и для людей, и для окружающей среды", - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети Фейсбук

Преступниками оказались двое мужчин, 1991 и 1989 годов рождения.

Отмечается, что пожар, возникший в результате поджога, оказался настолько мощным, что пришлось вызывать на подмогу спасательные подразделения из других областей и пожарную авиацию ГСЧС. За неделю было совершено 280 вылетов и сброшено в эпицентр пожара около 1,5 тыс. тонн воды.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 11 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован. Открытого огня нет, наблюдается тление 3 ячеек на общей площади около 8 га (за сутки ликвидирован 1 очаг на площади около 2 га).

К тушению привлечены 153 человека и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 83 человека личного состава и 24 единицы техники.

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