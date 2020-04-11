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16:25 11.04.2020

Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ

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Беларусь вступает в новый этап вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор.

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир". Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля - ИФ) мы увидели рост (количества инфицированных - ИФ) в два раза каждые два-три дня".

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор.

Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.

"Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы", - сказал руководитель экспертной миссии ВОЗ.

Он подчеркнул, что сейчас настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом, поскольку ситуация с COVID-19 требует консолидации всех усилий.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", -добавил представитель ВОЗ.

Он также подтвердил рекомендации прекратить массовые мероприятия в Белоруссии, комментируя целесообразность проведения 9 мая в Минске военного парада.

"Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и массового сбора людей. В первую очередь, над этим надо задуматься", - сказал О'Коннор, отвечая на вопрос о целесообразности проведения военного парада 9 мая.

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Интерфакс-Украина
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