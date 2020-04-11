События

16:24 11.04.2020

Во Львовской области на коронавирус заболел священник УГКЦ

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У священника из города Червоноград диагностировали Covid-19, сообщает пресс-служба Червоноградского горсовета.

"ПЦР-тест подтвердил заболевание на коронавирус у одного из священников прихода Пресвятой Богородицы Владычицы Украины (УГКЦ). Состояние пациента стабильное, на протяжении трех дней больной находится на лечении во львовской больнице", – указано в сообщении.

Также в горсовете сообщили, что храм дезинфицирован и закрыт на карантин. Прихожан церкви просят оставаться дома, а не идти в другой храм. А всем, кто контактировал с священником, необходимо самоизолироваться и при появлении симптомов болезни обращаться к семейному врачу.

По данным Львовской ОГА, в области на 11 апреля у 96 человек лабораторно диагностирован коронавирус. 5 человек умерли, 5 выздоровели.

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Интерфакс-Украина
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