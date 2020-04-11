События

16:23 11.04.2020

Жителі українських міст сильніше відчули дію карантинних обмежень, ніж населення сільської місцевості – опитування

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Жителі міст і регіонів із великою кількістю підтверджених випадків коронавірусу ретельніше дотримуються карантину. Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агентством Postmen.

"Карантин змінив життя майже кожного українця – про це говорять 92% опитаних респондентів. Велика різниця між змінами поведінки в місті та селі. Епідемія – більше міський феномен. У селах значно менше змінилися всі аспекти життя", - наголошується у звіті за підсумками проведеного опитування.

Так, жителі міст на 13% частіше повідомляють, що в період карантину почали більше працювати, і на 12% частіше - що почали менше гуляти.

Зазначається також різниця за віковими категоріями - чим старша вікова група, тим більша кількість респондентів повідомляли, що стали менше працювати. Так, у групі від 18 до 25 років 30% респондентів заявили, що кількість роботи в період карантину збільшилася, тоді як серед респондентів віком від 45 до 55 років про це повідомили 16%.

Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті соціальної мережі Facebook методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання та рівнем доходу.

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Интерфакс-Украина
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