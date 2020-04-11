Украину беспокоит усиление обстрелов на Донбассе со стороны боевиков, договоренности о полном прекращении огня не выполняются – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что украинскую власть очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

"Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях Минской Трехсторонней контактной группы", - написал он на своей странице в Facebook в субботу во время поездки в Донецкую область с президентом Владимиром Зеленским.

Ермак указал, что была проведена проверка обеспечения украинских военных на передовой. "Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии. В палаточном городке для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя все необходимое для этого есть. Кроме того, мы постоянно отправляем в армию новые партии средств защиты военных медиков", - подчеркнул он.

Ермак также отметил в связи с посещением мемориала погибшим пассажирам автобуса "Златоустовка-Донецк", который боевики обстреляли из "Градов" в 2015 году, что "мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны".