Свыше 300 медиков заразились коронавирусом в Беларуси

В Беларуси коронавирусом заразился 301 медик, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников", - сказал Караник на брифинге в субботу в Минске.

По словам министра, больше всего заболевших медиков в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

"По каждому случаю мы проводим эпидрасследования. Медики во время любого такого эпидемического подъёма всегда были на передовой", - отметил глава Минздрава.

Караник также сообщил, на сегодня большая часть заболевших медработников чувствует себя хорошо, те, которые имеют клинические проявления - получают лечение.