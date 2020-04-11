События

16:22 11.04.2020

Свыше 300 медиков заразились коронавирусом в Беларуси

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В Беларуси коронавирусом заразился 301 медик, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников", - сказал Караник на брифинге в субботу в Минске.

По словам министра, больше всего заболевших медиков в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

"По каждому случаю мы проводим эпидрасследования. Медики во время любого такого эпидемического подъёма всегда были на передовой", - отметил глава Минздрава.

Караник также сообщил, на сегодня большая часть заболевших медработников чувствует себя хорошо, те, которые имеют клинические проявления - получают лечение.

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Интерфакс-Украина
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