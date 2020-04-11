Порошенко предложил предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам

Предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания предлагает лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент УкраиныПетр Порошенко.

"Предложения Порошенко по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента", - сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев, считает Порошенко.

Согласно законодательству, малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

Как отмечается в пресс-релизе, в Украине насчитывается более 300 тыс таких семей и общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 млрд грн.

Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом. Сумма страховых выплат. по мнению Порошенко. должна быть сопоставима с выплатами военным на передовой.

В случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума (210 200 грн). В случае смерти - в 750-кратном размере прожиточного минимума (1576500 грн).

По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 390 случаев заболевания COVID 19 медицинских работников. Порошенко предлагает обеспечить страховые выплаты и тем медикам, которые заболели до принятия соответствующего решения.