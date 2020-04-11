Боевики обстреляли Новозвановку: ранен еще один украинский боец
Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил продолжили нарушать режим прекращения огня в районе Новозвановки, Луганская областть.
Боевики вели огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС в Facebook.
"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - указывается в сообщении.
Военнослужащий был эвакуирован в военно-медицинское учреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Подразделения Оъединенных сил применили имеющиеся огневые средства и открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.
Как сообщалось, утром боевики дважды открывали огонь в районе Новотошковского с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.
В субботу зону проведения операции объединенных сил посещает президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 "Петровское".