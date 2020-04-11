События

16:14 11.04.2020

Боевики обстреляли Новозвановку: ранен еще один украинский боец

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Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил продолжили нарушать режим прекращения огня в районе Новозвановки, Луганская областть.

Боевики вели огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - указывается в сообщении.

Военнослужащий был эвакуирован в военно-медицинское учреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подразделения Оъединенных сил применили имеющиеся огневые средства и открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.

Как сообщалось, утром боевики дважды открывали огонь в районе Новотошковского с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

В субботу зону проведения операции объединенных сил посещает президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 "Петровское".

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Интерфакс-Украина
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