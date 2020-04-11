Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного боевиками в январе 2015 года под Волновахой автобуса

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область почтил память погибших под Волновахой в январе 2015 года из-за обстрела из "Града" пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк.

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, президент Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим и возложили цветы.

Кроме того, президент возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Как известно, 13 января 2015 года в результате обстрела боевиками под Волновахой пассажирского автобуса из реактивных артсистем БМ-21 "Град" погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая своих сослуживцев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.