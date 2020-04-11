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14:36 11.04.2020

У ВСУ недостаточно индивидуальных средств защиты для обеспечения личного состава - министр обороны

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У ВСУ недостаточно индивидуальных средств защиты для обеспечения личного состава - министр обороны

У военнослужащих и военных медиков Вооруженных сил Украины недостаточно защитных средств для обеспечения всего личного состава, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств", - заявил он в интервью "ТСН неделя", обнародованном пресс-службой Министерства обороны Украины.

Таран также отметил, что в распоряжении армии имеются три передвижные лаборатории для тестов, одна из которых сориентирована для помощи Министерства здравоохранения Украины и проведения тестирования на западном направлении. Ещё по одной лаборатории работает на Донецком и Луганском направлениях.

"Мы где-то около сотни тестов закупили - речь идет о тестах, разработанных и закупленных в Институте молекулярной биологии в Киеве. Если эти тесты пройдут успешные испытания, мы будем их закупать для наших лабораторий массово", - добавил министр.

На данный момент в ВСУ предпринимаются все необходимые меры для контроля эпидемиологической ситуации.

"Во-первых, все военнослужащие постоянно, когда заходят на территорию части, проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров. Во-вторых, все, кто находится в штабах, ограничили количество командировок, служебных совещаний, и, по возможности, общаются с помощью средств связи. Кроме того, мы постоянно осуществляем дезинфекцию с помощью штатных средств РХБЗ (радиационная, химическая, биологическая защита), как территорий, прилегающих к воинским частям, так и объектов инфраструктуры на территориях военных городков. В частности, за сутки около 500 кв. м мы осуществляем дезинфекцию своими штатными силами", - рассказал Таран.

В районе проведения операции Объединенных сил были развернуты четыре полевых госпиталя на случай, если понадобятся дополнительные койкоместа. Также работают врачи, направленные в ООС для дополнительного контроля над ситуацией, и сформирован резерв из 40 врачебно-сестринских бригад, которые будут задействованы в случае необходимости.

"То есть, делаем все возможное для контроля, предотвращения, а также для обеспечения готовности в случае, если ситуация будет ухудшаться и затронет, в том числе, военных в зоне ООС", - подчеркнул Таран.

Как сообщалось, по состоянию на 11 апреля среди военнослужащих ВСУ подтверждены 10 случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный.

Теги: #всу #таран #сиз
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