События

14:14 11.04.2020

Пограничники отмечают увеличение на границе с Венгрией украинцев, возвращающихся на родину

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Пограничники отмечают увеличение на границе с Венгрией украинцев, возвращающихся на родину

В настоящее время наблюдается значительное увеличение количества украинцев, которые возвращаются из-за границы через контрольный пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье.

"Только с начала суток на въезд в Украину оформлено более 1 тыс лиц. Также ситуационное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь", - сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы в соцсети Фейсбук в субботу.

Пограничники отмечают, что такая ситуация связана с эпидемиологической ситуацией, из-за которой украинцы предпочитают вернуться домой, а также с предстоящими Пасхальными праздниками.

Теги: #госпогранслужба #венгрия #украинцы
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