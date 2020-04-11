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13:51 11.04.2020

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

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Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В результате пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривень, заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова на онлайн-брифинге.

Она сообщила, что по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако уточнить цифру невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным сумма достигает десятков миллионов гривень", - сообщает пресс-служба агентства.

К основным причинам возгорания относят пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Теги: #пожары #гсчс #чаэс #убытки
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