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13:50 11.04.2020

Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

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Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжили нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

В районе Новотошковского боевики дважды открывали огонь по позициям подразделений украинской армии.

С примерно 07:20 в течение полутора часов боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения. Также были зафиксированы 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и запуск 25 мин из миномета калибра 120 мм.

Около 10 часов утра защитники Новотошковского снова были обстреляны из миномета калибра 120 мм.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

Как сообщалось, двое украинских военнослужащих в ходе боевых действий получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Потери боевиков уточняются.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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