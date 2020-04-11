Военным в зоне ООС провели более 500 ПЦР-тестов на коронавирус, все результаты отрицательные, сообщили Зеленскому во время посещения мобильного госпиталя

Президент Украины Владимир Зеленский в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности в два раза больше. Рад, что пока здесь нет таких заболевших. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", - отметил Зеленский при посещении мобильного госпиталя, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Президент посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя. В ней проходит тестирование военных на наличие коронавирусной инфекции. Зеленскому доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, и все показали отрицательный результат.

Глава государства также ознакомился с работой передвижного хирургического кабинета, который оказывает квалифицированную помощь в первые 40-50 минут после ранения, осмотрел передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Во время визита Зеленский передал госпиталю средства защиты. "Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет – обеспечить также военных средствами защиты", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский пообщался с военными и вручил четырем защитникам ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

66-го Военно-мобильный госпиталь функционирует в зоне ООС с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь рассчитан на прием 100 пациентов одновременно. Сейчас там дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19. В нем есть все для изоляции и квалифицированной помощи таким больным, отмечает пресс-служба президента.