Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина.

Как написал Кулеба в Твиттер, в Польше во время карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

"А если первокурсник живет один и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", - заявил Кулеба.