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13:30 11.04.2020

Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина

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Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина.

Как написал Кулеба в Твиттер, в Польше во время карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

"А если первокурсник живет один и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", - заявил Кулеба.

Теги: #кулеба #польша #подростки #мид
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