Премьер Украины представил краткую стратегию выхода из карантина с мая до начала июля

Двухэтапную краткую стратегию постепенного выхода из карантина на период с начала мая по начало июля представил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в ночь на субботу, пообещав через три-четыре недели обнародовать более подробный план, над которым сейчас идет работа.

"Этот план в работе, мы работаем над ним практически круглосуточно. Как только он будет готов, отшлифован, сразу будет представлен. Поверьте, он будет одним из лучших среди наших стран-соседей. В нем и кредитные каникулы, и рефинансирование кредитов, поддержка малоимущих и безработных", - отметил глава правительства.

Согласно представленной им краткой стратегии, первый этап выхода с карантина – "Украина идет на работу" – рассчитан на начало мая-начало июня.

Он предполагает создание 500 тыс. рабочих мест, кредитную поддержку малого и среднего бизнеса, частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта и смещенный график рабочего дня.

Второй этап – "Новые стандарты социальной жизни" – намечен на начало июня-начало июля.

В этот период планируется завершить 2019-20 учебный год, восстановить работу общественного транспорта по новым правилам, разрешить посещать зоны отдыха при условии соблюдения норм безопасности и ослабить условия изоляции для пожилых людей.

Шмыгаль подчеркнул, что пока Украина должна придерживаться режима чрезвычайной ситуации, чтобы пройти эпидемию по оптимистическому сценарию с падением ВВП до 5%, а не по пессимистическому, в котором падение ВВП оценивается в 15%.

В этом режиме ЧС, согласно представленной премьером презентации, намечено поддержать социально уязвимые слои населения, помочь безработным и находящимся в вынужденных отпусках, мобилизовать медицинские ресурсы и поддержать медперсонал и всех, кто задействован в борьбе с эпидемией.