В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська

В Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Вчера вернули 10 квартир, которые перед этим, вероятно хакеры, украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные по киевским квартирам внесли от имени регистратора в Николаевской области", - написал он на своей странице в Facebook.

"Вообще то ли снижение деловой активности, то ли скука повысили количество попыток рейдерства. Иногда даже немного бессмысленных, как в случае с упомянутыми выше квартирами", - добавил министр.