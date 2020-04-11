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12:31 11.04.2020

В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська

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В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська

В Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Вчера вернули 10 квартир, которые перед этим, вероятно хакеры, украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные по киевским квартирам внесли от имени регистратора в Николаевской области", - написал он на своей странице в Facebook.

"Вообще то ли снижение деловой активности, то ли скука повысили количество попыток рейдерства. Иногда даже немного бессмысленных, как в случае с упомянутыми выше квартирами", - добавил министр.

Теги: #малюська #минюст #рейдерство
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