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11:47 11.04.2020

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

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20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников от Фонда Порошенко и компании "Рошен"отправлены в больницы разных регионов Украины.

Как сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность", в больницы Киева отправлены 8150 костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область - 2200, в Черниговскую - 1650 штук. На Полтавщину - 400 костюмов. В Тернопольскую и Ивано-Франковске области доставлены 700 костюмов. В больницы Львовщины и Одесской областинаправили 400 костюмов. В Ровенскую и Черкасскую области - 300 комплектов. На Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и в Закарпатье передали 700 костюмов.

"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания РОШЕН заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 тыс штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко.

Следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля. Также за средства Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты штучное вентиляции легких в различных медицинских учреждениях по всей стране - поскольку покупка нового оборудования крайне затруднена из-за большого спроса на мировом рынке. Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе - это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение.

Теги: #коронавирус #фонд #евросолидарность #гумпомощь #рошен #порошенко
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