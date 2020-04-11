1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

Свыше полутора тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1667 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

Из 1667 новых случаев по стране в Москве - 1030, в Московской области - 152, в Санкт-Петербурге

"В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах", - отмечают в штабе.

В России за минувшие сутки отмечено 12 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции, из них 8 - в Москве.

"За сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 106 человек", - говорится в сообщении штаба.