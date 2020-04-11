В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

В Кировоградской области по состоянию на 11:00 11 апреля подтверждено 43 случая заболевания COVID-19 среди медицинских работников, сообщает глава областной государственной администрации Андрей Балонь.

"8 медработников областной больницы, 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны, 4 сотрудника Центральной городской больницы в Кропивницком, 6 сотрудников частной клиники, 1 сотрудник онкологического центра, 1 сотрудник Центра репродуктивной медицины, 1 сотрудник Центра экстренной медицинской помощи и 2 сотрудницы аптеки", - уточнил он на своей странице в Facebook.

Также диагноз COVID-19 подтвержден у троих детей из Кропивницкого, все трое - девочки, 11, 12 и 13 лет. Все трое госпитализированы.

Всего в Кировоградской области зарегистрированы 106 случаев заболевания, из них 6 летальных.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).