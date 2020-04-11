События

11:33 11.04.2020

В Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан - СБУ

2 мин читать
В Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан - СБУ

В международный аэропорт "Борисполь" самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 113 граждан Украины, которые не смогли вылететь из ОАЭ ранее, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что возвращение украинцев стало возможно благодаря сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также других государственных органов обеих стран.

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, самолет доставил также первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с COVID-19.

"В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс.пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам", - подчеркивают в СБУ.

"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером", - заявил посол ОАЭ в Украине Ахмед Аль-Кааби.

Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украину за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

Теги: #борисполь #оаэ #украинцы #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 10.04.2020
ОАЭ передадут гуманитарную помощь Украине

ОАЭ передадут гуманитарную помощь Украине

09:24 09.04.2020
Около 5,6тыс. украинцев вернулись за сутки в Украину – Госпогранслужба

Около 5,6тыс. украинцев вернулись за сутки в Украину – Госпогранслужба

11:17 08.04.2020
Аэропорт "Борисполь" за 3 мес. 2020г снизил пассажиропоток на 8,2%

Аэропорт "Борисполь" за 3 мес. 2020г снизил пассажиропоток на 8,2%

02:45 08.04.2020
18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

18 украинцев за границей вылечились от коронавируса

10:26 07.04.2020
Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии

09:41 07.04.2020
Более 6 тыс. украинцев вернулись на Родину в понедельник - Госпогранслужба

Более 6 тыс. украинцев вернулись на Родину в понедельник - Госпогранслужба

10:42 05.04.2020
За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

10:57 04.04.2020
Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

10:03 04.04.2020
В Украину за минувшие сутки вернулись 7 тыс. украинцев - Госпогранслужба

В Украину за минувшие сутки вернулись 7 тыс. украинцев - Госпогранслужба

09:42 04.04.2020
За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА