События

11:32 11.04.2020

В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

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В Киевской области по состоянию на 8 часов утра 11 апреля зафиксировано 155 случаев заболеваний Covid-19, летальных – 5, сообщает Киевская облгосадминистрация на своей странице в соцсети Фейсбук.

Из 155 заболевших 10 детей и восемь медработников. Шесть медработников работают в медучреждениях Киева, два – в заведениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь и Вишневое). Кроме того, случай Covid-19 подтвержден у водителя экстренной медпомощи (г.Бровары).

За последние сутки зарегистрировано 15 подтвержденных случаев Covid-19.

Девять пациентов выздоровели.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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