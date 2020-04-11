В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

В Киевской области по состоянию на 8 часов утра 11 апреля зафиксировано 155 случаев заболеваний Covid-19, летальных – 5, сообщает Киевская облгосадминистрация на своей странице в соцсети Фейсбук.

Из 155 заболевших 10 детей и восемь медработников. Шесть медработников работают в медучреждениях Киева, два – в заведениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь и Вишневое). Кроме того, случай Covid-19 подтвержден у водителя экстренной медпомощи (г.Бровары).

За последние сутки зарегистрировано 15 подтвержденных случаев Covid-19.

Девять пациентов выздоровели.