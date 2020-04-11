События

11:10 11.04.2020

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

1 мин читать
Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей были возложены цветы от президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе "Бабий Яр".

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, также были возложены цветы к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и к памятному знаку "Память на будущее" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии Бухенвальде заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны", - отметил Зеленский.

Президент выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ужас нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

Теги: #концлагеря #зеленский #память #бабий_яр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 11.04.2020
Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

18:57 10.04.2020
Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн, отдельно 30 млрд пойдут пенсионерам – Зеленский

Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн, отдельно 30 млрд пойдут пенсионерам – Зеленский

18:53 10.04.2020
Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

18:44 10.04.2020
Зарплата всех госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. грн – Зеленский

Зарплата всех госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. грн – Зеленский

14:35 10.04.2020
Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

13:48 10.04.2020
Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

13:41 10.04.2020
Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

12:49 10.04.2020
Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

12:32 10.04.2020
Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине гуманитарной помощи в виде медоборудования

Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине гуманитарной помощи в виде медоборудования

14:02 09.04.2020
Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

В Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан - СБУ

В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА