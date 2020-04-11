Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей были возложены цветы от президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе "Бабий Яр".

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, также были возложены цветы к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и к памятному знаку "Память на будущее" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии Бухенвальде заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны", - отметил Зеленский.

Президент выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ужас нацистских концлагерей и преодолели все испытания.