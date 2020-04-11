В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 2 новых подтвержденных случая COVID-19 - у 38-летнего харьковчанина и 65-летнего жителя Лозовой.

"Оба госпитализированы. Тяжелых случаев среди них нет. Не медицинские работники", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в своем телеграм-канале.

По его словам, установлен круг контактных лиц заболевших. Это 5 человек, из которых 1 находится в больнице, остальные - на самоизоляции.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 10 новых случаев подозрений на COVID-19.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 56 случаев подозрений на COVID-19, в том числе 8 случаев подтверждено, 14 - опровергнуто.

Все заболевшие, за исключением одного человека, - харьковчане. Из 8 человек - 2 женщины. Двое заболевших старше 60 лет.