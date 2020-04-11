События

11:09 11.04.2020

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 8 - глава ОГА

1 мин читать

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 2 новых подтвержденных случая COVID-19 - у 38-летнего харьковчанина и 65-летнего жителя Лозовой.

"Оба госпитализированы. Тяжелых случаев среди них нет. Не медицинские работники", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в своем телеграм-канале.

По его словам, установлен круг контактных лиц заболевших. Это 5 человек, из которых 1 находится в больнице, остальные - на самоизоляции.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 10 новых случаев подозрений на COVID-19.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 56 случаев подозрений на COVID-19, в том числе 8 случаев подтверждено, 14 - опровергнуто.

Все заболевшие, за исключением одного человека, - харьковчане. Из 8 человек - 2 женщины. Двое заболевших старше 60 лет.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 11.04.2020
20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

11:39 11.04.2020
1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

11:38 11.04.2020
В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

В Кировоградской области COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников - глава ОГА

11:32 11.04.2020
В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

В Киевской области 155 случаев Covid-19, из них 10 детей и 8 медработников

10:55 11.04.2020
В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

10:47 11.04.2020
В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

10:28 11.04.2020
Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

10:23 11.04.2020
В Житомирской области за сутки зарегистрировали 33 новых случая COVID-19 - ОГА

В Житомирской области за сутки зарегистрировали 33 новых случая COVID-19 - ОГА

10:00 11.04.2020
Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

09:41 11.04.2020
В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19

В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину спецрейсом из ОАЭ вернулись 113 граждан - СБУ

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах Украины - ГСЧС

Исполнительный директор Центра стратегического снабжения Финляндии уходит в отставку из-за скандала с медицинскими масками

Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

Число заражений COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 700

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА