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10:55 11.04.2020

В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

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В психиатрической больнице Кишинева зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, заболели уже более 30 пациентов и сотрудников медицинского учреждения, сообщил журналистам в субботу молдавский народный адвокат Михаил Которобай.

Которобай пояснил, что узнал о вспышке от врачей, после чего сделал официальный запрос в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, попросив обнародовать реальные цифры и всю информацию о заболевших в психиатрической больнице.

"Накануне я получил официальный ответ из министерства. В результате выяснилось, что 21 пациент и 11 медицинских работников в данном лечебном учреждении заражены коронавирусом. Пациенты проходят лечение непосредственно в больнице в соответствии с протоколами и рекомендациями. Пациенты с COVID-19 не переводятся в другие учреждения в силу специфики диагноза, с которым они были изначально госпитализированы", - отметил адвокат.

Согласно ответу министерства, на карантине находятся 124 человека, которые контактировали с зараженными людьми.

В свою очередь, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу утром сообщила, что всего в Молдове было проведено 6839 тестов, подтверждено 1438 случаев инфекции.

"В настоящее время 153 человека находятся в тяжелом состоянии, из которых 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 443 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. В Кишиневе было подтверждено 463 случая COVID-19, в Приднестровском регионе - 91 случаев", - сообщила министр.

Ранее сообщалось, что в Молдове большое число врачей инфицированы COVID-19. Они составляют почти 30% от общего количества зараженных. По официальным данным на 10 апреля, у 390 работников системы здравоохранения подтвержден диагноз COVID-19, из общего количества в 1438 инфицированных жителей страны. Сами врачи говорят, что количество инфицированных медиков гораздо больше, и сетуют на то, что власти разрешают сдавать тесты на коронавирус только тем медикам, у которых явные симптомы.

Теги: #молдова #коронавирус
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