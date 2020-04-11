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10:48 11.04.2020

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

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ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование двух уголовных производств по делам экс-правоохранителей, подозреваемых в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - указывается в сообщении.

На данный момент материалы производства переданы для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Теги: #расследование #майдан #гбр
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