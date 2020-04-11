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10:47 11.04.2020

В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

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В Киеве число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них 5 медработников и 4 ребенка - Кличко

За сутки 10 апреля в Киеве были зарегистрированы 48 новых случаев COVID-19, в том числе 5 медиков и четверо детей, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет, три девочки - 3, 11 и 15 лет, и 12-летний мальчик.

В больницы были госпитализированы 24 человека, остальные лечатся на домашней самоизоляции под контролем врачей.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не уменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал киевлян Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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