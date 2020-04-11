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10:28 11.04.2020

Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

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Нацполиция разъясняет: решение комиссий по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендационный характер

Решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, подчеркивает управление коммуникаций Нацполиции Украины.

Там пояснили, что в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решения о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля до 06 часов утра 13 апреля). "Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения" – подчеркнули правоохранители.

В то же время, отмечается в сообщении, в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины приняты ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

"Полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения", - отмечено в сообщении.

Теги: #карантин #ограничения #нацполиция #коронавирус
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