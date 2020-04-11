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10:23 11.04.2020

В Житомирской области за сутки зарегистрировали 33 новых случая COVID-19 - ОГА

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В Житомирской области за сутки зарегистрировали 33 новых случая COVID-19 - ОГА

За минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировали 33 новых случая заболевания COVID-19, общее количество заболевших в области выросло до 74 человек, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"Коронавирусную инфекциею в Житомирской области уже обнаружили в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском, Коростышевском, Овручскому, Новоград-Волынском районах и в городе Житомире", - указывается в сообщении.

По состоянию на 9:00 11 апреля в Житомирской области случаи коронавируса были выявлены:

г. Радомышль - 2 случая (1 летальный);

г. Житомир - 9 случаев;

Бердичевский район - 16 случаев (2 летальных);

Малинский район - 21 случай;

Коростенский район - 14 случаев;

Житомирский район - 1 случай;

Черняховский район - 2 случая;

г. Новоград-Волынский - 1 случай;

г. Овруч - 1 случай;

г. Коростышев - 2 случая;

Коростышевский район - 5 случаев.

Среди заболевших 4 ребенка в возрасте до 17 лет, 8 человек в возрасте 18-29 лет, 26 человек в возрасте 30-49 лет и 20 человек в возрасте 50-69 лет. В возрасте более 65 лет - 16 заболевших.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зарегистрированы 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Теги: #коронавирус #житомирская_область
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