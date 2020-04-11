В Житомирской области за сутки зарегистрировали 33 новых случая COVID-19 - ОГА
За минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировали 33 новых случая заболевания COVID-19, общее количество заболевших в области выросло до 74 человек, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.
"Коронавирусную инфекциею в Житомирской области уже обнаружили в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском, Коростышевском, Овручскому, Новоград-Волынском районах и в городе Житомире", - указывается в сообщении.
По состоянию на 9:00 11 апреля в Житомирской области случаи коронавируса были выявлены:
г. Радомышль - 2 случая (1 летальный);
г. Житомир - 9 случаев;
Бердичевский район - 16 случаев (2 летальных);
Малинский район - 21 случай;
Коростенский район - 14 случаев;
Житомирский район - 1 случай;
Черняховский район - 2 случая;
г. Новоград-Волынский - 1 случай;
г. Овруч - 1 случай;
г. Коростышев - 2 случая;
Коростышевский район - 5 случаев.
Среди заболевших 4 ребенка в возрасте до 17 лет, 8 человек в возрасте 18-29 лет, 26 человек в возрасте 30-49 лет и 20 человек в возрасте 50-69 лет. В возрасте более 65 лет - 16 заболевших.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зарегистрированы 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.