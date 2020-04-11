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10:00 11.04.2020

Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

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Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши», - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

«Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19», - сказал он.

Теги: #коронавирус #николаевская_область
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