Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области – Ляшко

Два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши», - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

«Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19», - сказал он.