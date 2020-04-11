Зеленский в субботу посетит Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

В Покровске Донецкой области Зеленский ознакомится с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где ознакомится с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины.